Ağabeyini boğazından bıçaklayan sanık için akıl sağlığı raporu istendi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde namaz kılan ağabeyi 28 yaşındaki Tayfun S.'yi boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan 25 yaşındaki Akın S.'nin yargılanmasına devam edildi.
26 Temmuz 2016'da meydana gelen olayda, iddiaya göre Akın S. balkonda sigara içtikten sonra elindeki çakıyla 'Bana ilahi emir geldi' diyerek odada namaz kılan ağabeyi Tayfun S.'yi boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Tayfun S., Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisiyle sağlığına kavuştu. Tutuklanan Akın S. hakkında, 'Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Tayfun S. ise kardeşinden şikayetçi olmadı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Akın S. ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın akıl ve ruh sağlığı bakımından cezai ehliyetinin tam olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
FOTOĞRAFLI
Kentte büyük panik! Kilis'e roket atıldı
Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır
Doktordan öğretmene ahlak dersi!
Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı
Ve Erdoğan harekete geçti
Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler
Tecavüze uğrayan kız kendini korumak için...
Yeniden yaşadığı yerde!
iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?
Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
Okuyucu Yorumları 0 yorum