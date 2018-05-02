HABER

Ağabeyini yanlışlıkla tabancayla vurup öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 22:16 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 34 yaşındaki S.K.

Ağabeyini yanlışlıkla tabancayla vurup öldürdü

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 34 yaşındaki S.K. elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu ağabeyi 37 yaşındaki Mikail Kurt'u vurarak ölümüne neden oldu.
Olay, Geyve Karaçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K.'nın eline aldığı tabancanın kazayla tetiğine dokununca kurşun odada bulunan ağabeyi Mikail Kurt'a isabet etti. S.K. yaralanan ağabeyini kendisine ait otomobille Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Mikail Kurt doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kabin memurundan kötü haberGenç kabin memurundan kötü haber
Mezarlıkta cinsel istismarı canlı yayınladılar!Mezarlıkta cinsel istismarı canlı yayınladılar!
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitemBülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Antalya'da sahili karıştıran olay! 'Geri zekâlı, ölürsem ölürüm'

Antalya'da sahili karıştıran olay! 'Geri zekâlı, ölürsem ölürüm'

Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!

Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.