Ağabeyini yanlışlıkla tabancayla vurup öldürdü

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 34 yaşındaki S.K. elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu ağabeyi 37 yaşındaki Mikail Kurt'u vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, Geyve Karaçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K.'nın eline aldığı tabancanın kazayla tetiğine dokununca kurşun odada bulunan ağabeyi Mikail Kurt'a isabet etti. S.K. yaralanan ağabeyini kendisine ait otomobille Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Mikail Kurt doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

