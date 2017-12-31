Ağabeyini yaraladı, sonra intihar etti

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, tarlada tartıştığı ağabeyini tüfekle ateş ederek yaralayan Hasan O. (34), daha sonra evde başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Gözpınar köyü'nde meydana geldi. 3 ay önce cezaevinden çıkan bekar, Hasan O., ağabeyi evli ve 3 çocuk babası Turgut O.(43) ile kendilerine ait tarlada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hasan O. yanında bulunan av tüfeği ile ağabeyine 1 el ateş etti. Kanlar içinde kalan ağabeyini gören Hasan O., daha sonra kaçtı. Köylülerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulunduğu Turgut O.'yu Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan Turgut O. tedavi altına alındı.
Evine giden Hasan O. av tüfeğini başına dayayarak ateşledi. Hasan O.'yu arayan jandarma ekibi eve geldiğinde, cesediyle karşılaştı. İntihar eden Hasan O. cesedi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti
Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...
Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi
İlk kez Taksim'de kullanıldı! Saldırıları önlemek için...
Kadınlar dikkat! Sütyen takmadığınızda başınıza neler geliyor?
Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!
Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!
Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!
İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade
Okuyucu Yorumları 0 yorum