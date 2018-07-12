Ağabeyinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'da, fındık bahçesinde ilaçlama yaparken, ağabeyinin kullandığı traktörün altında kalan İsmail Ay (17), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çarşamba ilçesine bağlı Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. Servet (19) ile kardeşi İsmail Ay, iddiaya göre, ilaçlama yapmak üzere fındık bahçesine geldi. İsmail Ay, ilaçlama yaparken, ağabeyi Servet Ay da 48 R 2508 plakalı traktörle geri manevra yapmaya başladı. Servet Ay, bu sırada traktörün arkasında durduğunu fark etmediği kardeşine çarptı. Traktörün altında kalan İsmail Ay, olay yerinde hayatını kaybetti. Servet Ay ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İsmail Ay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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