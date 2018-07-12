HABER

Ağabeyinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, fındık bahçesinde ilaçlama yaparken, ağabeyinin kullandığı traktörün altında kalan İsmail Ay (17), yaşamını yitirdi.  Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çarşamba ilçesine bağlı Demirli Mahallesi'nde meydana geldi.

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'da, fındık bahçesinde ilaçlama yaparken, ağabeyinin kullandığı traktörün altında kalan İsmail Ay (17), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çarşamba ilçesine bağlı Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. Servet (19) ile kardeşi İsmail Ay, iddiaya göre, ilaçlama yapmak üzere fındık bahçesine geldi. İsmail Ay, ilaçlama yaparken, ağabeyi Servet Ay da 48 R 2508 plakalı traktörle geri manevra yapmaya başladı. Servet Ay, bu sırada traktörün arkasında durduğunu fark etmediği kardeşine çarptı. Traktörün altında kalan İsmail Ay, olay yerinde hayatını kaybetti. Servet Ay ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İsmail Ay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

PARTNERBu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!Bu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!
Samsun'da boğulmalara karşı Türkçe ve Arapça broşür dağıtıldıSamsun'da boğulmalara karşı Türkçe ve Arapça broşür dağıtıldı
Metro inşaatında kaza: 1 işçi öldü (1)Metro inşaatında kaza: 1 işçi öldü (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.