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Ağaç 2 çocuğun hayatını kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir sürücü otomobiliyle drift yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

Sivas’ta bir sürücü otomobiliyle drift yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. O esnada kaldırımda bulunan iki 2 çocuğun hayatını, aracın çarptığı ağaç kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ta Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilen olayda; caddede drift yapan sürücü, otomobilin kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Aracın kaldırımda bulunan iki çocuğa çarpmasına ramak kala bir ağaca çarparak durdu. Kaldırımdaki ağaç iki çocuğun hayatını kurtardı. Sürücü ise hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
İş yerinde müşterilerle ilgilenirken yüksek bir ses duyarak dışarı çıktığını belirten Alperen Öztürk, kazanın nasıl gerçekleştiğini anlamak için güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğini belirterek, “Dışarı çıktığımda çocuklar can havliyle çevreye kaçışıyordu. Görüntülere baktığımda aracın köşeyi dönerken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini veya drift yaptığı görülüyordu. Aracın ağaca çarpmasının etkisiyle ortaya çıkan ses sonrası çocuklar çevreye kaçıştı. Bu ağacı yolda gördüğümüz de pek önemsemeyiz ama bu ağaç iki tane çocuğun hayatını kurtulmasına vesile oldu. Bir drift uğruna iki tane 8 ve 10 yaşlarında iki çocuk neredeyse hayatlarından olacaktı. Rabbim korumuş” dedi.

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