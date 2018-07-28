Ağaç cipin üzerine devrildi

Emre KOLTUK/ARSİN (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Arsin ilçesinde meydana gelen küçük çaplı heyelanda, bir ağaç, park halindeki cipin üzerine devrildi. İçinde kimse bulunmayan araç hasar gördü.

İlçenin Fındıklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından bölgede küçük çaplı heyelan meydana geldi. Yamaçtaki ağaç, toprak kayması sonucu yol kenarında park halinde olan Ömer Karaman'a ait cipin üstüne devrildi. İçinde kimse bulunmayan araç hasar gördü. Ağaç kaldırılıp, cip, çekici ile götürüldü.

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