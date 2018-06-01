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Ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 18:11 | Son Güncelleme

'TRAMVAY HATTINDAKİ AĞAÇLAR SAKSIDA GİBİ' İzmir'in Konak ilçesindeki Gazi Bulvarı'nda, üzerinden tramvay hattının da geçtiği refüjde bulunan ağaçlardan birinin, seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesiyle ilgili olarak, Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği (TMMOB) yazılı açıklama yaptı.

'TRAMVAY HATTINDAKİ AĞAÇLAR SAKSIDA GİBİ'
İzmir'in Konak ilçesindeki Gazi Bulvarı'nda, üzerinden tramvay hattının da geçtiği refüjde bulunan ağaçlardan birinin, seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesiyle ilgili olarak, Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği (TMMOB) yazılı açıklama yaptı. Geçen senenin Haziran ayında, kazanın meydana geldiği bölgede tramvay hattı çalışmaları sürerken bir rapor hazırlandığı, bu bölgeden tramvay geçmesinin riskli olduğu ve söz konusu raporun İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de paylaşıldığının belirtildiği açıklmada, "Uyarılarımız ne yazık ki karşılık bulmadı. Geçen bu sürede bazı ağaçların kuruduğu ve bugün itibariyle de asırlık bir çınar ağacının devrildiği acı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ayrıca bugün bir can kaybı da yaşanabilirdi" denildi.
Yaşanan kazanın, bilimsel çalışmaların yapılmayıp ihmal edilmesinin bir sonucu olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm uyarılarımıza rağmen yapılan çalışmaları özetlersek yapılan kazı çalışmalarında bu ağaçların yüzeysel olan ve toprağa tutunmasını sağlayan köklerine zarar verilmiştir. Zaten dolgu alanı olduğu için ağaçların derin kök yapma şansı yoktur ve bu yüzden toprağa yüzeysel köklerle bağlıydılar. Tramvay inşaatında yapılan kazma işlemlerinden sonra kazılan bölgelere gevşek bahçe toprağı ile dolgu yapılmış ve bu ağaçlar adeta saksı içerisinde gibi tüm etkilere açık hale getirilmiştir. Bu süre içinde bazı ağaçlar kurumuştur. Bununla birlikte köklere zarar verilirken taç budaması da yapılmadığından, ağaçlar yapraklanınca ağırlıkları artmış ve köklerinin bu yükü taşıma şansı kalmamıştır. Sonuç itibariyle bu kuruma ve devrilme olayları gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye devam edecektir. Asırlık ağaçlara bugüne kadar verilen zararın tüm sorumluluğu bilimsel uyarılara kulak vermeyen tüm kamu idarecileridir. Yapılması gereken acil olarak mevcut durumun tespit edilmesi, kalan ağaçların kurtarılması için bilimsel çalışmaların başlatılmasıdır."

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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