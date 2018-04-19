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Ağaca asılı bulundu, cebinden borç ihtarı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, inşaatlarda sıvacılık yapan  Süleyman K.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, inşaatlarda sıvacılık yapan Süleyman K. (43), iğde ağacına asılı halde bulundu. İntihar ettiği belirlenen Süleyman K.'nin cebinden, borç ihtarnamesi çıktığı öğrenildi.

Bugün saat 13.00 sıralarında Pamukkale'nin Gökpınar baraj göleti yakınlarından geçen vatandaşlar, ağaca asılı halde bir kişiyi görünce, polise ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağaçta asılı olan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ise ölen kişinin Süleyman K. olduğunu tespit etti. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, Süleyman K.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. İğde ağacına kendini iple asarak intihar ettiği ve inşaatlarda sıvacılık yaptığı belirtilen Süleyman K.'nin cebinden, borç ödeme ihtarnamesinin çıktığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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