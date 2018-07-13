HABER

Ağaca bağladığı iple intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 22:45 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da Ramazan T.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da Ramazan T. (49), ormanlık alanda ağaca bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra Kirechane Mahallesi'nde meydana geldi. Karadağ ormanlık alanda, ağaca asılı kişiyi gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede cesedin Ramazan T.'ye ait olduğunu belirledi. Olay yerine gelen savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Ramazan T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERDünyanın bir ucundan doğum günü kutlamasıDünyanın bir ucundan doğum günü kutlaması
Şantiyede tartıştığı güvenlik görevlisini vurduŞantiyede tartıştığı güvenlik görevlisini vurdu
Trafik polisi balkondan düşüp öldüTrafik polisi balkondan düşüp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.