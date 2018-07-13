Ağaca bağladığı iple intihar etti

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da Ramazan T. (49), ormanlık alanda ağaca bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, öğleden sonra Kirechane Mahallesi'nde meydana geldi. Karadağ ormanlık alanda, ağaca asılı kişiyi gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede cesedin Ramazan T.'ye ait olduğunu belirledi. Olay yerine gelen savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Ramazan T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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