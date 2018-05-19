HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ağaca çarpan cipteki 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

BOLU’da, Abant Tabiat Parkı yolunda ağaca çarpan cipteki 3 kişi yaralandı.

Ağaca çarpan cipteki 3 kişi yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, Abant Tabiat Parkı yolunda ağaca çarpan cipteki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunun Dereceören mevkiinde meydana geldi. D-100 karayolunda ilerleyen Cemil Mesut Koç yönetimindeki 81 KC 093 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, Koç ile yanındaki Zeyneti Koç ve Reyhan Akgün yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Ağaca çarpan cipteki 3 kişi yaralandıAğaca çarpan cipteki 3 kişi yaralandıAğaca çarpan cipteki 3 kişi yaralandı

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
Irmağa düşen 5 yaşındaki Samet aranıyorIrmağa düşen 5 yaşındaki Samet aranıyor
Antalya'da kumar operasyonu: 18 gözaltıAntalya'da kumar operasyonu: 18 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.