Ağaca çarpan motorlu kurye öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bir firmada kurye olarak çalışan Ahmet Eroğlu (28), sipariş teslim etmeye giderken kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 14.30 sularında Talas ilçesine bağlı Kerkük Bulvarı'nda meydana geldi. Bir firmada kurye olarak çalışan Ahmet Eroğlu, siparişleri teslim etmek için motosikletle yola çıktı. Eroğlu yönetimindeki 34 RJ 0547 plakalı motosiklet, kontrolün kaybolması sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada, Ahmet Eroğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ahmet Eroğlu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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