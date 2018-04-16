Ağaca çarpan otomobil nehre uçtu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin Ceyhan Nehri’ne uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serhat A’nın kullandığı 01 V 4133 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpıktan sonra Ceyhan Nehri’ne uçtu. Sürücü Serhat A. ile kardeşi Suzan A., suya gömülen otomobilden kıyıya güçlükle çıkabildi. Kazada Suzan A., hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralı, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Serhat A. ise kazayı yara almadan atlattı.
Otomobil çekici yardımıyla nehirden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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