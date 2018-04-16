HABER

Ağaca çarpan otomobil nehre uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 10:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin Ceyhan Nehri’ne uçması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Serhat A’nın kullandığı 01 V 4133 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin Ceyhan Nehri’ne uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serhat A’nın kullandığı 01 V 4133 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpıktan sonra Ceyhan Nehri’ne uçtu. Sürücü Serhat A. ile kardeşi Suzan A., suya gömülen otomobilden kıyıya güçlükle çıkabildi. Kazada Suzan A., hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralı, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Serhat A. ise kazayı yara almadan atlattı.
Otomobil çekici yardımıyla nehirden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trump'tan yeni Suriye tweetiTrump'tan yeni Suriye tweeti
Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldiAğrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi
Kılıçdaroğlu böyle poz verdi! Ne yapacağı çok merak ediliyorduKılıçdaroğlu böyle poz verdi! Ne yapacağı çok merak ediliyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.