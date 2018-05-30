HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

  Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 09:35 | Son Güncelleme

MALATYA'da kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Tepehan (24), yaşamını yitirdi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Tepehan (24), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Aslanbey Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerlerken telefonla konuştuğu öne sürülen Kadir Tepehan, yönetimindeki 44 AAC 890 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, karşı yöndeki kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Tepehan, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Kadir Tepehan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kapanan karayolu ise, otomobilin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Ankara'da suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı/ Ek fotoğraflarAnkara'da suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı/ Ek fotoğraflar
Ankara'da suç örgütüne operasyon: 36 gözaltıAnkara'da suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.