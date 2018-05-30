  Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Tepehan (24), yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Aslanbey Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerlerken telefonla konuştuğu öne sürülen Kadir Tepehan, yönetimindeki 44 AAC 890 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, karşı yöndeki kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Tepehan, olay yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Kadir Tepehan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kapanan karayolu ise, otomobilin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı
Ankara'da Sezginler Aşireti'ne operasyon! (Sezginler aşiretinin lideri kimdir)
ABD'den Türkiye'ye F-35 şantajı: Yakın yerde tutmasını istemeyiz
Bu görüntüler İstanbul'dan... Muhteşem kutlama
Son dakika! İsrail Gazze'ye harekat başlattı!
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
'Bulunan mumyalar uzaylı'
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum