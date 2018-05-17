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Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 12:33 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra yan yatan otomobilin sürücüsü Alaattin Tomurcuk (31) yaralandı.

Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra yan yatan otomobilin sürücüsü Alaattin Tomurcuk (31) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda meydana geldi. Alaattin Tomurcuk yönetimindeki 46 NU 667 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada sürücü Tomurcuk, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan otomobilden çıkarılan yaralı Alaattin Tomurcuk, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

​FOTOĞRAFLI

Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandıAğaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandıAğaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı

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