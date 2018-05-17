Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra yan yatan otomobilin sürücüsü Alaattin Tomurcuk (31) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda meydana geldi. Alaattin Tomurcuk yönetimindeki 46 NU 667 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada sürücü Tomurcuk, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan otomobilden çıkarılan yaralı Alaattin Tomurcuk, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri
Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş
Taliban Farah'a ikinci saldırıyı başlattı
O da ötanazi istedi! Partideki son kadehini ölüme kaldırdı
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Bahçeyi kazarken servet buldu! İçini açınca gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
İngiltere: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruz
Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum