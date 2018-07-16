Ağaca tutunarak uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Zübeyir Tontaş (71), uçurumdan yuvarlanmak üzereyken, başka bir ağaca tutundu. Tontaş; AFAD, UMKE ve 112 Acil ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bitlis merkeze bağlı Gazibey Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki ağaca meyve toplamak için çıkan Zübeyir Tontaş, dengesini yitirip düştü. Yerde yuvarlanan Tontaş, bir ağaca tutunarak uçuruma düşmekten kurtuldu. Zübeyir Tontaş'ın yakınlarının haber vermesi üzerine kısa süre sonra olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından, yaklaşık 1 saat süren operasyon ile ekipler, Tontaş'ı kurtardı. Ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Zübeyir Tontaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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