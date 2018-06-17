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Ağaca yıldırım düştü, altındaki 27 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, yıldırımın düştüğü ağacın altındaki ağılda bulunan 27 koyun telef oldu.

Ağaca yıldırım düştü, altındaki 27 koyun telef oldu

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, yıldırımın düştüğü ağacın altındaki ağılda bulunan 27 koyun telef oldu.
Kapaklı'ya bağlı Uzunhacı Mahallesi'nde, dün akşam etkili olan sağanaktan sonra altında ağıl bulunan ağaca yıldırım düştü. Hüseyin Efe Taşkın'a ait ağıldaki 27 koyun telef oldu. Koyunlar, Kapaklı Belediyesi’ne ait iş makinesiyle taşınarak, götürüldüğü yerde toprağa gömüldü. Telef olan koyunların sahibi Taşkın, çok üzgün olduğunu belirterek, "Ağıla geldiğimde ağaca düşen yıldırım altındaki koyunlarımı telef etmiş. Olayın şokunu uzun süre atlatamadık. Çok üzgünüm" dedi.

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Ağaca yıldırım düştü, altındaki 27 koyun telef olduAğaca yıldırım düştü, altındaki 27 koyun telef oldu

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