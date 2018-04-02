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Ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.Kurtlar Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana gelen olayda, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu orman işçisi Veli Ateş ağacın altında kaldı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Kurtlar Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana gelen olayda, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu orman işçisi Veli Ateş ağacın altında kaldı. Olayı gören diğer orman işçileri 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 66 yaşındaki Veli Ateş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Ateş’in cenazesi morga kaldırıldı.

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