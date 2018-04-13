Ağacın dalı hayatına mal oldu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kendisine ait zeytin bahçesini traktörüyle sürerken ağacın dalına takılıp düşen yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Akhisar’a 35 kilometre uzaklıktaki Arabacıbozköy Mahallesi’nde dün saat 11.00 sıralarında Halil Mutlu isimli vatandaş, 45 LT 424 plakalı traktörü ile kendisine ait zeytin bahçesini sürdüğü sırada altından geçtiği ağacın dalına takılarak dengesini kaybedip, traktörün altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ile jandarma ekipleri, traktörün arka lastiği altında kalan 68 yaşındaki Halil Mutlu’nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Mutlu’nun cenazesinin, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, sonra da ailesine teslim edildiği bildirildi.