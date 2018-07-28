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Ağaçlara çarpan kurban yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 01:13 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, kurbanlık hayvan taşıyan kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı.

Ağaçlara çarpan kurban yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, kurbanlık hayvan taşıyan kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Karabük-Safranbolu çevre yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağında meydana geldi. Cemil Kabakçı yönetimindeki 74 BA 811 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 3 ağaca çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre sonra boş alanda durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Kabakçı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ağaçlara çarpan kurban yüklü kamyonun sürücüsü yaralandıAğaçlara çarpan kurban yüklü kamyonun sürücüsü yaralandıAğaçlara çarpan kurban yüklü kamyonun sürücüsü yaralandıAğaçlara çarpan kurban yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

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