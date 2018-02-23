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Ağaçtaki ipe takılan güvencin itfaiye tarafından kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 23:23 | Son Güncelleme

Ankara’da ayağı ipe dolanarak ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ankara’da ayağı ipe dolanarak ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ayağındaki ip yumağından kurtarılan güvercin gökyüzüne salındı.
Edinilen bilgilere göre; bir ağacın dallarındaki ip yumağına takılı kalan güvercini gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde adrese ulaşan itfaiye ekipleri, vinçle ağaca çıkarak, güvercini takılı kaldığı daldan kurtardı. Kuşun ayağına dolanan ipten dolayı uçamadığını gören itfaiye erleri, makasla ipi kestikten sonra güvercini gökyüzüne salıverdi.

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