Ağaçtaki yavru kediler, itfaiye ekibini görünce 20 metreden atladı

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, çıktığı ağaçta kalan yavru 2 kedi, kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini görünce zemine atladı. 20 metrelik ağaçtan atlayan kedilerin yaralanmaması, ekipleri ve kurtarma operasyonunu izleyenleri sevindirdi.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yavru 2 kedinin ağacın tepesinde kaldığını görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yavru kedileri kurtarmak için seferber oldu. Polisler, kasaptan alınan ciğeri gösterip, kedileri indirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yavru kediler, ağaçtan inmeyince itfaiye ekipleri merdivenli araçla ağaca yaklaştı. İtfaiye erinin yaklaştığı kedilerden biri, ürkerek, zemine atladı. Polis ekiplerince yakalanan kediye su içirildi. Ağacın başka dalında mahsur kalan diğer yavru kedi de yaklaşan itfaiye erini görünce zemine atladı. 20 metrelik ağaçtan atlayan yavru kedilerin yaralanmaması, ekipleri ve kurtarma operasyonunu izleyenleri sevindirdi.

