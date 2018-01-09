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Ağaçtan düşen çiftçi öldü

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 14:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde çiftçi Yaşar Acar (56), kendisine ait çam ağacından kozalakları toplarken 4 metre yükseklikten düşerek öldü.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Topçam Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah çam fıstığı ağaçlarına çıkarak kozalak silkelemeye başlayan, evli ve 3 çocuk babası Yaşar Acar, bir anda dengesini kaybederek 4 metreden yere düştü. Acar'ın ağaçtan düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yaşar Acar'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Acar'ın cenazesi Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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