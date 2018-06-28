Ağaçtan düşen çocuk, koluna saplanan tel çit ile hastaneye getirildi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ağaca çıkarak erik toplayan İrfan Berkay Şahin (8), bahçenin etrafındaki tel çitlerin üzerine düştü. Şahin, koluna saplanan tel çit ile hastaneye kaldırıldı.

Olay öğle saatlerinde, Körfez Çelikkol Sokak'ta meydana geldi. Ağaca çıkarak erik toplayan İrfan Berkay Şahin, bahçenin etrafındaki tel çitlerin üzerine düştü. İrfan Berkay Şahin'in koluna tel çitler saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, tel çitleri keserek çocuğu kurtardı. Küçük çocuk sol koluna saplanan tel çitler ile hastaneye götürüldü. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İrfan Berkay Şahin'in koluna saplanan tel çitler, yapılan operasyonla çıkarıldı. Küçük çocuğun tedavisi devam ediyor.

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