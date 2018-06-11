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Ağaçtan düşen yaşlı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Hakkı Öztin (81), yaşamını yitirdi.

Ağaçtan düşen yaşlı adam öldü

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Demirci ilçesinde, kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Hakkı Öztin (81), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesindeki ağaca kiraz toplamak için çıkan Hakkı Öztin, dengesini kaybederek, yere çakıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Öztin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakkı Öztin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ağaçtan düşen yaşlı adam öldü

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