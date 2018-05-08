HABER

Ağıla giren kurtlar, 20 koyunu telef etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 15:53 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kulu ilçesinde ağıla giren kurtlar, 20 koyunu boğarak telef etti.

Ağıla giren kurtlar, 20 koyunu telef etti

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde ağıla giren kurtlar, 20 koyunu boğarak telef etti.
Olay, bu sabah ilçeye bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Yücekök'e ait ağıla giren kurtlar 20 koyunu boğarak telef etti. Sabah ağıla giren Yücekök, şok yaşadı. Yücekök, "Sabah ağıla girdiğimde yerde yatan koyunları gördüm. İnceleme yaptığımda kurtların koyunları boğarak telef ettiklerini anladım. Büyük kaybım var. 3 koyun yaralı olarak kurtulmuş. Onları tedavi altına aldık. Yaklaşık 20 bin lira zararım var. Çok üzgünüm” dedi.
Mahalle Muhtarı Uğur Yağcı ise "Kurtlar şimdiye kadar 3 tane de büyükbaşı telef etti. Halk tedirgin. Her an bir insana da saldırabilirler" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ağıla giren kurtlar, 20 koyunu telef ettiAğıla giren kurtlar, 20 koyunu telef etti

İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!
Dolarda tarihi zirve!Dolarda tarihi zirve!
Karamollaoğlu hakkında çok sert benzetmeKaramollaoğlu hakkında çok sert benzetme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.