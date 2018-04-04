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Ağılının yanında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir kişi evlerinin yanındaki ağılda av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu.Olay Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesi Yenice mevkiinde meydana geldi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir kişi evlerinin yanındaki ağılda av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesi Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutlu A. (38) isimli şahsın ikametinden silah sesleri geldiğini duyan yakınları evin yanındaki ağılın yakınında Mutlu A.’nın kanlar içinde yattığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Ekipler sağ omzu ve ayağından av tüfeği ile vurulan Mutlu A.’nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mutlu A.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftçilik yaptığı belirtilen Mutlu A.’nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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