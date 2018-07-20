Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının koruma polisi bıçaklandı

BURSA, (DHA)- BURSA 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Servet Korkmaz’ın korumalığını yapan polis memuru Mustafa Tarhan, evine giderken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki Bursaray Demirtaşpaşa İstasyonu'nda meydana geldi. Adliye çıkışı evine gitmek için istasyonda bekleyen Tarhan, 5-6 kişilik gruptakilerle bilinmeyen nedenle tartıştı. Gruptakilerin saldırdığı Tarhan, bıçaklanarak yaralandı. Ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tarhan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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