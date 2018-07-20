HABER

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının koruma polisi bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 19:02 | Son Güncelleme

 BURSA 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Servet Korkmaz’ın korumalığını yapan polis memuru Mustafa Tarhan, evine giderken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

BURSA, (DHA)- BURSA 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Servet Korkmaz’ın korumalığını yapan polis memuru Mustafa Tarhan, evine giderken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki Bursaray Demirtaşpaşa İstasyonu'nda meydana geldi. Adliye çıkışı evine gitmek için istasyonda bekleyen Tarhan, 5-6 kişilik gruptakilerle bilinmeyen nedenle tartıştı. Gruptakilerin saldırdığı Tarhan, bıçaklanarak yaralandı. Ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tarhan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiyeGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye
Gezi olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandıGezi olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
19 gündür kayıptı, başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı (2)19 gündür kayıptı, başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.