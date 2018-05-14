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Ağır koku gelen evde 20 kedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

NİĞDE'de yalnız yaşayan kadından haber alamayan komşuları, evden ağır kokular gelmesi üzerine durumu polise haber verdi.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de yalnız yaşayan kadından haber alamayan komşuları, evden ağır kokular gelmesi üzerine durumu polise haber verdi. Balkon kapısından içeri giren ekipler, karşılarında 20'ye yakın kedi ve yavrularını buldu, kokunun ise hayvanlar için bırakılan tavuk etinden kaynaklandığı anlaşıldı. İnönü Mahallesi Muratevler Hünkar Sokakta bulunan bir apartmanın 1'nci katında yalnız yaşayan Özlem Y.'den uzun süre haber alamayan ve evden ağır bir koku gelmesi üzerini komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler balkon kapsından içeri girdi. İçeride Özlem Y.'yi bulamayan ekiplerin, 20'ye yakın kedi ve yavrusuyla karşılaştı. Telefonla Özlem Y.'ye ulaşamayan ekipler, gerekli inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Kokunun nedeninin ise kediler için bırakılan tavuk etlerinden kaynaklandığı anlaşıldı.

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