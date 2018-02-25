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Ağır yaralı genç kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 15:38 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 3 gün önce meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü de hayatını kaybettiDenizli’nin Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi Pamukkale Bulvarı’nda 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Tatar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza, 22 Şubat’ta Korucuk Mahallesi Pamukkale Bulvarı’nda meydana geldi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 3 gün önce meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi Pamukkale Bulvarı’nda 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Tatar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, 22 Şubat’ta Korucuk Mahallesi Pamukkale Bulvarı’nda meydana geldi. Ali Tatar idaresindeki 20 AAB 020 plakalı otomobil, Kemal Sacar yönetimindeki 71 AH 422 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilin arka koltuğunda sıkışan Onur Araç olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücülerden Ali Tatar ve otomobildeki Aykut Şahin yaralandı. Ali Tatar, tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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