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Ağızları bantlanmış halde bulunmuşlardı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 22:21 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de yol kenarında cesetleri bulunan iki kişiden kadının kimliği belirlendi. Kadın cesedinin Suriye uyruklu N.K'ye (40) ait olduğu belirlendi. Ayrıca kadının hamile olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün akşam saatlerinde Delikkaya tren yolu mevkisinde yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış şekilde bulunan cesetlere ilişkin yapılan çalışma sonucu kadının kimlik bilgisine ulaşıldı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemede kadın cesedinin Suriye uyruklu N.K'ye (40) ait olduğu belirlendi. Ayrıca kadının hamile olduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Delikkaya tren yolu mevkisinde dün akşam saatlerinde yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, olay yerine giden ekipler bölgede yaptıkları çalışma sırasında, aynı yol üzerinde yaklaşık 500 metre uzakta ağzı koli bandıyla kapatılmış bir erkek cesedi daha bulmuştu.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan, 40 yaşlarında bir erkek ile kadına ait cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Cesetlerde darp izi olduğu, ağızları koli bandıyla kapatıldığından cinayet ihtimali üzerinde durulduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Arnavutköy cinayet

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ağızları koli bantlı ve cinayet ihtimali, yok canım intihar etmişlerdir.
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