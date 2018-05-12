Ağrı'da intihar etti denilen Hivda Kumza karnındaki bebeğiyle toprağa verildi

Ağrı Doğubayazıt'ta yaşayan Hivda Kumza, 7 ay önce öğrenci servis şoförü K.K. (24) ile dini nikâhla dünya evine girdi. Geçen 9 Mayıs'ta evde yazmasıyla kendisini astığı öne sürülen 4 aylık hamile Kumza, çağrılan ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karnındaki kız bebeği ölen Hivda Kumza, ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kadın Doğum Yoğun Bakım servisinde tedaviye alınan genç kadın, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.
KARDEŞİ: İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ
Olaydan sonra ifadesine başvurulan K.K., eşinin intihara kalkıştığını ve son anda kurtardıklarını söyledi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen genç kadının ağabeyi Hakan Kumza, kardeşinin intihara kalkışacak biri olmadığını söyledi. Ailelerin karşı çıkmasına rağmen kız kardeşinin K.K. ile severek evlendiğini anlatan Kumza, şunları söyledi:
"İki aile de bu evliliğe karşı çıktı, ancak buna rağmen sevdikleri için evlendiler. Olay günü telefonla eşimi aradım, ağlıyordu. Kardeşimin kendisini astığını söyledi. Hastaneye gittim. İntihar etti demişler. Kardeşim kendini asmış olsa neden beyin kanaması geçirsin? Karnındaki bebek ölmüş, doktorlar, 'Bebeği alsak hastayı kaybedeceğiz, almasak bebek anneyi zehirleyecek' dediler ve müdahale yapamadılar. Bize, 'her şeye hazırlıklı olun' dediler ve kardeşim bu sabah hayata gözlerini yumdu. Eşi servis şoförü olay günü her zaman olduğu gibi saat 6-7 civarı işe giderken, hiçbir zaman öğlen eve gitmiyordu. O gün, bu neden öğlen eve gitti, kuşkulanıyorum. Erkek gibi kızdı, kendini asacak biri değildi. Öğlen kocası eve gidiyor, yatak odasında asılı bulmuş. Neden bize bilgi vermedi? Neden polisi, jandarmayı aramadı? Kızın elbisesi neden çamur, saçları neden hırpalanmış gibiydi? Kayınpederini aramıyor. Köy muhtarı bize haber veriyor. Biz olayın incelenmesini istiyoruz. Kızlarımızı evlendirmeye korkuyoruz. Kadına şiddete hayır. Neden şiddet, biz hangi çağda yaşıyoruz. Burası Türkiye, yetkililere sesleniyorum. Bu bir intihar değil, araştırılsın. Kocası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gerçek ne ortaya çıksın. Kız kardeşim burada tedavi görürken, eşi neden hastaneye bile gelmedi."
AİLE: SIR PERDESİ ARALANSIN
Hivda Kumza'nın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası memleketine götürüldü. Ailesinin yaşadığı Bardaklı köyüne götürülen Hivda Kumza için cenaze namazı kılındı. Cenazede sinir krizleri geçiren Kumza’nın ailesi, kızlarının hayatını kaybetmesinin arkasındaki sır perdesinin aralanmasını istedi. 18 yaşındaki genç kadın karnındaki bebeği ile gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)
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