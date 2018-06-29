HABER

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 19:04 | Son Güncelleme

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i bulmak için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 4 yaşındaki kayıp Leyla için açıklama yapan Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, "Kaçırılma ihtimali kuvvetli" dedi.

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve Ramazan Bayramının birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili AFAD'tan açıklama geldi.

"KAÇIRILMA İHTİMALİ KUVVETLİ"

Leyla Aydemir'i bulmak için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 16. güne girildi. Bölgedeki araziyi tarama faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, "Köy çevresi ve içinde ekiplerimizce minumum 30 kilometrekarelik bir alanda arama-kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Leyla'ya dair hiçbir belirti yok. Kaçırılma ihtimalinin kuvvetli ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Tabi ki bu konuyu emniyet daha iyi değerlendirecektir" dedi.

leyla agri kayip

"ARAMA FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Ekin, "Bir çocuğun ayağının takılarak düşebileceği ve akıntıya kapılabileceği; dere, bataklık, kuyu gibi bütün sulu alanlarda inceleme yapıyoruz. Ağrı Valiliğinden yeni bir talimat gelene kadar köy çevresindeki arama- tarama faaliyetlerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
Soma maden faciası davasının duruşması ertelendiSoma maden faciası davasının duruşması ertelendi
Emekli olmak için taşıdığı 27 bin lirayı düşürdü, eşi gözyaşlarına boğuldu (2)Emekli olmak için taşıdığı 27 bin lirayı düşürdü, eşi gözyaşlarına boğuldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı ağrı'da kaybolan leyla Leyla Aydemir kayıp leyla bulundu mu Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir AFAD Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin Leyla kaçırıldı mı

En Çok Okunan Haberler

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allahım yardım etsin ailesine sabır versin
kızın annesi ve yengesi yıllardır küs küs yengenin eşi bulana 300 bin tl ödül neden versin babasının parası yokken bence amca ve yengeden çıkacak bişeyler
Kaybolduğu köydeki tüm evlere köpek ile bakılsın. Bölge halkı anlayışlı olmalı bu konuda.
Diğer Haberler
Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.