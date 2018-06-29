Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve Ramazan Bayramının birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili AFAD'tan açıklama geldi.

"KAÇIRILMA İHTİMALİ KUVVETLİ"

Leyla Aydemir'i bulmak için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 16. güne girildi. Bölgedeki araziyi tarama faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, "Köy çevresi ve içinde ekiplerimizce minumum 30 kilometrekarelik bir alanda arama-kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Leyla'ya dair hiçbir belirti yok. Kaçırılma ihtimalinin kuvvetli ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Tabi ki bu konuyu emniyet daha iyi değerlendirecektir" dedi.

"ARAMA FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Ekin, "Bir çocuğun ayağının takılarak düşebileceği ve akıntıya kapılabileceği; dere, bataklık, kuyu gibi bütün sulu alanlarda inceleme yapıyoruz. Ağrı Valiliğinden yeni bir talimat gelene kadar köy çevresindeki arama- tarama faaliyetlerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

