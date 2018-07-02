Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir ile ilgili Ağrı Valiliği, twitter hesabından açıklama yaptı.

"LEYLA AYDEMİR KIZIMIZ SAAT 18.45 SIRALARINDA BULUNDU"

Açıklamada, "15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun" denildi.

15 Haziran 2018 ( Ramazan Bayramı'nın 1.günü ) tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 17.45 sıralarında köy merkezine (3) km uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/G06T8JdVrC — T.C. Ağrı Valiliği (@AgriValilik) 2 Temmuz 2018



