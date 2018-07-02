Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Ağrı’da Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirgan köyünde kaybolan ve 18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cansız bedenine ulaşıldı. Köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dere kenarında cesedi bulunan Leyla’nın öldüğünü öğrenen aile büyük bir üzüntü yaşadı.
Habertürk'ten Saffet Yiğit'in bölgeden bildirdiğine göre, küçük Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu bölge daha önce didik aranmıştı. Yiğit, Leyla'nın cesedinin bugün bölgeye getirilip bırakıldığından şüphelenildiğini aktardı.
İHA muhabiri Ahmet Genç ise, NTV canlı yayınında yaptığı ilk açıklamada, küçük Leyla'nın dere kenarında gömülü halde bulunduğunu açıkladı. Ancak daha sonraki açıklamalarında, bu durumun teyit edilemediğini söyledi.
Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir ise cenazenin bulunmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, ailenin perişan olduğunu söyledi. Leyla'nın kaçırıldığını ve cesedinin sonradan bölgeye bırakıldığını düşündüklerini söyleyen amca Yusuf Aydemir, gazetecilere "Cumhurbaşkanına sesleniyorum, sorumlular lütfen idam edilsin. Hadım falan değil, idam gelsin" ifadelerini kullandı.
Ağrı merkezde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti, çocukları ile birlikte akrabaları ile bayramlaşmak için Ağrı’ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bezirgan köyüne gitmişti. Köyde akrabaları ile bayramlaşan Leyla, evin önünde amcası ile oynadıktan sonra kaybolmuştu. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri 18 gündür bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyordu.
Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu
Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladı
İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 0 yorum