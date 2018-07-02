Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Ağrı’da Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirgan köyünde kaybolan ve 18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cansız bedenine ulaşıldı. Köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dere kenarında cesedi bulunan Leyla’nın öldüğünü öğrenen aile büyük bir üzüntü yaşadı.

LEYLA AYDEMİR ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Habertürk'ten Saffet Yiğit'in bölgeden bildirdiğine göre, küçük Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu bölge daha önce didik aranmıştı. Yiğit, Leyla'nın cesedinin bugün bölgeye getirilip bırakıldığından şüphelenildiğini aktardı.

İHA muhabiri Ahmet Genç ise, NTV canlı yayınında yaptığı ilk açıklamada, küçük Leyla'nın dere kenarında gömülü halde bulunduğunu açıkladı. Ancak daha sonraki açıklamalarında, bu durumun teyit edilemediğini söyledi.

LEYLA'NIN AMCASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ: LÜTFEN İDAM EDİLSİN

Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir ise cenazenin bulunmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, ailenin perişan olduğunu söyledi. Leyla'nın kaçırıldığını ve cesedinin sonradan bölgeye bırakıldığını düşündüklerini söyleyen amca Yusuf Aydemir, gazetecilere "Cumhurbaşkanına sesleniyorum, sorumlular lütfen idam edilsin. Hadım falan değil, idam gelsin" ifadelerini kullandı.

18 GÜNDÜR ARANIYORDU

Ağrı merkezde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti, çocukları ile birlikte akrabaları ile bayramlaşmak için Ağrı’ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bezirgan köyüne gitmişti. Köyde akrabaları ile bayramlaşan Leyla, evin önünde amcası ile oynadıktan sonra kaybolmuştu. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri 18 gündür bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyordu.

