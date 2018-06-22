Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürerken olay günü köyde çocuklara şeker dağıtılan şüpheli beyaz minibüsün bir esnafa ait olduğu ortaya çıktı. Eşi ve 4 çocuğu ile birlikte köye gittiklerini ve çocuklara da şeker verdiğini doğrulayan esnafın olayla ilgisi olmadığı belirlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın aktardığı bilgilere göre, Kayıp Leyla'yı arama çalışmaları 8. günde jandarma ve emniyetin 10'ar kişilik özel ekiplerinin katılımıyla sürdü. Sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarına Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi ile Kayseri'deki kayıp 3 çocuk vakasını aydınlatan özel ekibin yanı sıra Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden gönderilen (JAKEM) kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül" de katıldı. Ayrıca AFAD, Kızılay, 112, UMKE ve gönüllülerden oluşan Gençlik Merkezi üyesi 50 öğrenci de köy etrafındaki arazide Leyla'yı aradı.