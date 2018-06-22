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Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 16:27 | Son Güncelleme

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın kaybolduğu gün çocuklara şeker dağıtırken görülen ve şüpheli konumundaki beyaz minibüs, polisin sıkı takibi sonucu bulundu. Ağrı'da esnaflık yapan araç sahibinin, bayramın birinci günü eşi ve 4 çocuğu ile birlikte köye gittiklerini belirterek çocuklara da şeker verdiğini doğruladığı bildirildi. Yapılan araştırma da esnafın olayla ilgisinin bulunmadığını belirlenirken ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürerken olay günü köyde çocuklara şeker dağıtılan şüpheli beyaz minibüsün bir esnafa ait olduğu ortaya çıktı. Eşi ve 4 çocuğu ile birlikte köye gittiklerini ve çocuklara da şeker verdiğini doğrulayan esnafın olayla ilgisi olmadığı belirlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın aktardığı bilgilere göre, Kayıp Leyla'yı arama çalışmaları 8. günde jandarma ve emniyetin 10'ar kişilik özel ekiplerinin katılımıyla sürdü. Sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarına Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi ile Kayseri'deki kayıp 3 çocuk vakasını aydınlatan özel ekibin yanı sıra Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden gönderilen (JAKEM) kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül" de katıldı. Ayrıca AFAD, Kızılay, 112, UMKE ve gönüllülerden oluşan Gençlik Merkezi üyesi 50 öğrenci de köy etrafındaki arazide Leyla'yı aradı.

15 DAKİKADA TESPİT EDİLDİ

Önceki gün Konya'dan Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir'i arayarak "Başınız sağ olsun" diyen 12 yaşındaki erkek çocuğun, aramadan 15 dakika sonra ekiplerce yakalandığı öğrenildi. Çocuğun, 300 bin liralık ödülü duyduğu için aradığını belirterek amca Yusuf Aydemir'in Leyla'yı bırakmasını istemesi ve kendisini sıkıştırması üzerine "Üzülmesinler diye geçmiş olsun demek yerine başınız sağ olsun dedim" şeklinde ifade verdiği belirtildi.

BEYAZ MİNİBÜSLE BAYRAM ZİYARETİNE GİTMİŞ

Öte yandan olay günü çocuklara şeker dağıtırken görülen ve şüpheli konumundaki beyaz minibüs, polisin sıkı takibi sonucu bulundu. Ağrı'da esnaflık yapan araç sahibinin, bayramın birinci günü eşi ve 4 çocuğu ile birlikte köye gittiklerini belirterek çocuklara da şeker verdiğini doğruladığı bildirildi. Yapılan araştırma da esnafın olayla ilgisinin bulunmadığını belirlenirken ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Attiginiz basliga bakilirsa olay cozulmus gibi dikkat cekmek icin negerekiyorsa yapıyorsunuz
Haberleri çarpıtmayın.Çözülen bir olay yok. Nasıl başlık bu.
akrabalarından biri yapmıştır kesin. Son dönemlerde böyle oluyor malesef. Milletin evlerine baksınlar bence. zivanadan çıkmış insanlar bu ülkede malesef çok artık. Ne istiyorlar sa ufacık çocuklardan
Kafayı yicem nerde bu çocuk yaaa...bulunsun sağ salim inşallah..her an aklımda..
İnşlh bulurlar MAVİŞİ
bence köyü sıkı takibe alıp konukomşu kim varsa sıkıştırılsın komşu cinayeti veya akraba intikam gibi şeyler çıkabilir altından.. bu ülkede türlü pislikler döndüren bir millet oldu insanlar..
Genede tedbirielden birakmamak lazim .esnafin telefonlarini dinlemek araatirmak lazim
Milletin duygularıyla oynamayın , varsa güzel bir haber verin.
BEN METAFİZİK UZMANIYIM BU AİLEYE VE YAVRUYA ÇOK ÜZÜLÜYORUM KENDİ ÇALIŞMAMDA BU YAVRU ÇOK UZAKLARDA DEĞİL ÇOK YAKINLARDA VE AKRABALARI TARAFINDAN ALIKONULDUĞUNU HİSSEDİYORUM YAŞAMASI KONUSUNDA KARARLI BİR NETİCEM YOK YANLIZ KAYBOLDUĞU 1 KM ALAN İÇİNDE HİSSİYATI BENDE ÇOK ĞÜÇLÜ RABBİM YARDIMCISI OLSUN AİLENİN ..ĞİDİP O BÖLĞEDE ÇALIŞMAK YARDIMCI OLMAK İSTERİM LAKİN DURUM VE YASAL KONUMDA DEVLET BANA ORADA ÇALIŞMA İZNİ VERMEZ
çocuklara şeker vermenin suç olduğu bir ülke ve bunu saç sayan bir polis vatandaş gurubu.. en kısa sürede bu ülkeyi terketmek lazım artık. yaşanmaz oldu burası
allah rızası için bulunsun artık bu çocuk.
KIZI GİTTİKLERİN EVİN SAHİBİ YADA YAN KOMŞUSU KAÇIRMIŞTIR
Sır çözülmüş mü yani. Nasıl haber yapıyorsunuz anlamıyorum.
çocuklarınızı yetiştirirken yabancı birinden,hediye,şeker almamaları. yabancının yanına vaatle gitmemeleri tenbih edilmeli.
peki doğru bi adamsa niye şimdiye kadar çıkıp konuşmadı
Bence Amca'ya bakmak lazım,yine öyle çıkacak .
haberi ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz?gören de bulundu zannedecek..
hadı ama leyla neredesın güzel kızım onu kaçıran varsa ALLAH ıslah etsın teslim edın
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