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Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 18:18 | Son Güncelleme

Ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarında herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Arama çalışmalarına kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül" de katıldı.

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, ekiplerin 11 gündür sürdürdüğü arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın ilk günü dedesinin evinin önünden kaybolan Leyla'yı arama çalışmaları sabah yeniden başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA KAHREDEN DETAY: KADAVRA VE CESET ARAMA KÖPEKLERİ DE KATILDI

Arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden alanında uzman 11 kişilik özel ekip, Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, Van ve Ağrı AFAD ekipleri ve Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül" de katıldı.

Leyla'nın bulunması amacıyla arama çalışmalarını artıran JÖAK ve JAKEM ekipleri, köy ve çevresindeki metruk yapılar, dere yatakları, kuyu ve araziyi köpekler yardımıyla taradı.

EKİPLER ARAMALARA ARA VERDİ

Aramalarda küçük Leyla'ya ait herhangi bir bulguya rastlamayan ekipler, aramalara ara verdi.

Çalışmaların yarın devam edeceği bildirildi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
insallah acil bulunur ailesine teslim edilir guzel kiz
Vahşi hayvan saldırısı olabilir. Kartal saldırmış olabilir. Çevredeki kayalık alanlara da bakılmalı bence.
birisi araçla çarpıp çocuğu ordan alıp başka biyere götürüp gömmesin. olur mu olur yani.
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