Ağrı Dağı kırsalında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI Dağı kırsalında güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği arama- tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında 15-16 Mayıs tarhilerinde operasyon yapıldığı belirtildi. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılabilecek sığınak/barınak ve malzemelerin imha edilmesi için yapılan operasyonda, bir sığınak tespit edildi. Sığınak içerisinde 7,62 mm keskin nişancı tüfeği, 61 el bombası, 2 bin 460 makineli tüfeğe ait fişek, 79 uçak savar silahına ait fişek, 1 akü, 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçiridi. Bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği bildirildi.
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