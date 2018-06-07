HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ağrı Dağı'nda 5 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 00:20 | Son Güncelleme

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesi, Ağrı Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist öldürüldü.

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesi, Ağrı Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist öldürüldü.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 6 Haziran 2018 tarihinde saat 17.00 sıralarında (4-5) PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubunun İran’dan, Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı Köyü At Vadisi kullanarak yurt içine giriş yaptıkları bilgisi HKBF ile bildirilmiştir. Düzenlenen hava harekatı neticesinde, F-16 savaş uçağı ile 06 Haziran 2018 saat 22.55 sıralarında yurt içine girdikleri tespit edilen (5) Bölücü Terör Örgütü Mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bölgede geniş çaplı operasyon devam ediyor.

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
Foseptik çukuruna düşen inek 3 saatte kurtarıldıFoseptik çukuruna düşen inek 3 saatte kurtarıldı
Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralıMinibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Bursa'da dehşete düşüren olay! 2 erkek çocuğu...

Bursa'da dehşete düşüren olay! 2 erkek çocuğu...

3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü

3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.