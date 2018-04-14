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Ağrı Dağı’nda çatışma: 1 şehit, 5 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince devam eden operasyonlarda terör örgütü PKK ile sıcak temas sağlandı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince devam eden operasyonlarda terör örgütü PKK ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırılan 6 askerden biri olan Uzman Çavuş Polat Baş tüm müdahalelerle rağmen şehit oldu.
Durumu ağır olan bir askerin de helikopter ile Van’a sevk edildiği öğrenildi. Bölgede çatışmaların devam ettiği bildirildi.

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