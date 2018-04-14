Ağrı Dağı’nda çatışma: 1 şehit, 5 asker yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince devam eden operasyonlarda terör örgütü PKK ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırılan 6 askerden biri olan Uzman Çavuş Polat Baş tüm müdahalelerle rağmen şehit oldu.
Durumu ağır olan bir askerin de helikopter ile Van’a sevk edildiği öğrenildi. Bölgede çatışmaların devam ettiği bildirildi.
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