Ağrı Dağı’nda çatışma: 2 asker yaralı

Ağrı Dağı kırsalında güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ağrı Dağı kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine bir grup terörist tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.