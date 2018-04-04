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Ağrı Dağı’nda çatışma: 2 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 13:46 | Son Güncelleme

Ağrı Dağı kırsalında güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ağrı Dağı kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine bir grup terörist tarafından ateş açıldı.

Ağrı Dağı kırsalında güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ağrı Dağı kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine bir grup terörist tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

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