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Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 00:30 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçırıldığı iddia edilen 13 yaşındaki erkek çocuğunun bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 yaşındaki S.E'nin 25 Haziran'da akşam saatlerinde Büyük Ağrı Caddesi İnzibat Köprüsü mevkisinde kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce henüz plakası belirlenemeyen bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ağrı'da dedesinin köyüne bayram ziyaretine giden 3 yaşındaki Leyla Aydemir de günlerdir süren yoğun arama faaliyetine rağmen henüz bulunamadı.

(AA)

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Ağrı Kayıp Çocuk

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