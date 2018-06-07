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Ağrı Eleşkirt'te Haziran ayında büyük sürpriz: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 20:13 | Son Güncelleme

AğrıI'nın Eleşkirt ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu şaşırttı. Eleşkirt ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, dolu yağışını da beraberinde getirdi.

Ağrı Eleşkirt'te Haziran ayında büyük sürpriz: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Ağrı- Erzurum karayolu üzerinde bir çok sürücü araçlarını petrol istasyonuna çekerek korunmaya çalıştı.

İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Şiddetli dolu ilçeyi beyaza bürürken, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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'HAREKET EDEMİYORUZ'

İlçe sakinlerinden Murat Dırbo, "Cevil büyüklüğünde doludan korunmak oldukça güç. Bulunduğumuz yerden hareket edemiyoruz" dedi.

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DHA

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Ağrı Eleşkirt Haziran dolu yağmur ceviz büyüklüğünde dolu

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