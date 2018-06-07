Ağrı Eleşkirt'te Haziran ayında büyük sürpriz: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Ağrı- Erzurum karayolu üzerinde bir çok sürücü araçlarını petrol istasyonuna çekerek korunmaya çalıştı.
Şiddetli dolu ilçeyi beyaza bürürken, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
İlçe sakinlerinden Murat Dırbo, "Cevil büyüklüğünde doludan korunmak oldukça güç. Bulunduğumuz yerden hareket edemiyoruz" dedi.
DHA
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