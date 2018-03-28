Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 37 gözaltı

Ağrı merkezli 16 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce; FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele kapsamında mahrem emniyet yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ihraç ve açıkta bulunan emniyet personeli ve gerçek Bylock kullanıcısı sivil şahıslara yönelik 26 Mart 2018 günü 16 farklı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 37 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslarla ilgili işlemler devam etmektedir" denildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin arasında ‘mahrem’ imamların da olduğu belirtildi.