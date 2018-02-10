Ağrı merkezli kaçakçılık operasyonunda 11 tutuklama

Ağrı merkezli İstanbul ve Batman’da, göçmen kaçakçılarına organizasyonluk yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce; göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında organizatör konumunda bulunan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 Şubat 2018 tarihinde Doğubayazıt ilçemiz, İstanbul ve Batman illerinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 7 araca mahkeme kararıyla el konulmuş, bu şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca bu operasyon kapsamında ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 731 yabancı şahıs yakalanmış, Bu şahıslar üzerinde 944 gram eroin ve 2 kilo reçine esrar ele geçirilmiştir" denildi.