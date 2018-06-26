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Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 21:35 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir kişi başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlanmış şekilde hareketsiz duran kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cumhuriyet savcısı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Mevlüt Bengi olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

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Ağrı Doğubayazıt korkunç görüntü Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adamı kasaplık koyun gibi asmışlar.. direğe... Allah bildiği gibi yapsın.. vatandaşın silah bulundurma şartları gözden geçirilmeli...
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