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Ağrı şehidi memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 00:22 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Isparta’ya uğurlandı.Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Güngören Köyü kırsalında askerlerle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada Isparta nüfusuna kayıtlı Göksel Koç şehit olmuş, 3 teröristte etkisiz hale getirilmişti.Ahmed-i Hani Havaalanı’nda şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç için cenaze töreni düzenlendi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Isparta’ya uğurlandı.
Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Güngören Köyü kırsalında askerlerle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada Isparta nüfusuna kayıtlı Göksel Koç şehit olmuş, 3 teröristte etkisiz hale getirilmişti.
Ahmed-i Hani Havaalanı’nda şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar,12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin,İl Emniyet Müdürü Kenan Coşkun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.
Şehidin naaşının omuzlarda taşınarak alana getirilmesi ile başlayan program, şehidin özgeçmişi ile devam etti. İmam tarafından okunan dualar ve tekbirlerle Isparta şehidi askeri uçak ile memleketi Isparta’ya uğurlandı.

Ağrı şehidi memleketine uğurlandı

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Ağrı şehidi memleketine uğurlandı

Ağrı şehidi memleketine uğurlandı
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Ağrı şehidi memleketine uğurlandı

Ağrı şehidi memleketine uğurlandı
3 / 7

Ağrı şehidi memleketine uğurlandı

Ağrı şehidi memleketine uğurlandı
4 / 7

Ağrı şehidi memleketine uğurlandı

Ağrı şehidi memleketine uğurlandı
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Ağrı şehidi memleketine uğurlandı

Ağrı şehidi memleketine uğurlandı
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Ağrı şehidi memleketine uğurlandı

Ağrı şehidi memleketine uğurlandı
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Ağrı şehidi memleketine uğurlandı

Ağrı şehidi memleketine uğurlandı
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