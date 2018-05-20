Ağrı Şehitleri memleketlerine uğurlandı

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA) - AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu şehit olan 2 asker, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, 12'nci Mekanize, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Doğubayazıt ilçesi İran hudut bölgesindeki piyade sınır karakoluna erzak götüren askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK’lılarca önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Muş'un Hasköy ilçesi Dağdibi köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Asteğmen Cengiz Uslu (30) şehit olurken, patlamada ağır yaralanan Tokatlı Er Recep Yıldırım kaldırıldığı hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit 2 asker için Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı’nda tören düzenlendi. Ambulanslardan silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak törenin yapıldığı alana getirilen şehitlerin okunan özgeçmişinin, ardından dualar edildi. Şehit Piyade Er Asteğmen Cengiz Uslu’nun naaşı memleketi Muş’a, şehit er Recep Yıldırım’ın naaşı ise toprağa verilmek üzere Tokat'ın Erbaa ilçesine uğurlandı.
Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi
Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor
Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı
Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Tam da o anda yakaladılar
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Dünyanın en utanç verici kareleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum