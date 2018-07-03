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AĞRI VALİSİ- LEYLA'NIN VÜCUDUNDA DARP İZİ MEVCUT DEĞİL

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Çocuğun cesedinde herhangi bir darp, yaralama izi mevcut değil.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Çocuğun cesedinde herhangi bir darp, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Herhangi bir istismar ve tecavüz emaresi de yoktur" dedi.

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