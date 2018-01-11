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Ağrı'da 18.5 kilo kokain ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 18:15 | Son Güncelleme 13 dakika önce

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olduğu belirtilen 18.5 kilo kokain ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarı çalışmaların ardından dün saat 22.00 sıralarında Uzunyazı Köyü mevkiinde operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan, 18.5 kilo kokain ele geçirdi. Jandarma ekipleri, kokainin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlattı.

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