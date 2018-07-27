HABER

Ağrı'da 1'i sağ, 3 PKK'lı terörist ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 19:38 | Son Güncelleme

AĞRI İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Ağrı Dağı'nda PKK terör örgütüne yönelik sürüdürdüğü operasyonda, 1'i sağ, 2'si ölü olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da 1'i sağ, 3 PKK'lı terörist ele geçirildi

AĞRI, (DHA)- AĞRI İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Ağrı Dağı'nda PKK terör örgütüne yönelik sürüdürdüğü operasyonda, 1'i sağ, 2'si ölü olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, AK Parti sandık müşahidi olan bakkal Mevlüt Bengi'nin öldürülmesinin planlayıcısı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi.
Bölgede sürdürülen operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 5 el bombası, 10 Kalaşnikof şarjörü ve 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 güneş paneli, 1 dizüstü bilgisayar, 1 büyük telsiz, 1 küçük telsiz, 30 m. uzunluğunda elektrik kablosu ve çok miktarda erzak, doküman ve tıbbi malzeme de ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin sağ ele geçirdiği teröristin ilk ifadesine göre; ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröristin, 26 Haziran 2018 tarihinde Ağrı Dağı'nda, AK Parti sandık müşahidi olan bakkal Mevlüt Bengi'nin öldürülmesinin planlayıcısı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBattal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!Battal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!
Yağmur suyunu temizlerken akıma kapılıp ölen adam toprağa verildiYağmur suyunu temizlerken akıma kapılıp ölen adam toprağa verildi
Kayseri'de 1040 adet uyuşturucu hap ele geçirildiKayseri'de 1040 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

Bir Arslan ‘Miyav’ diyor, barınakta yaşayan dostlarımız mamaya kavuşuyor!

Bir Arslan ‘Miyav’ diyor, barınakta yaşayan dostlarımız mamaya kavuşuyor!

Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!

Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.